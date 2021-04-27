Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом

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Директор контрактно-исследовательской компании кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Турции и Танзании действительно не самая хорошая, но в мире много и других мест, где пандемия до сих пор не остановлена.

«То же самое в Индии, да и в континентальной Европе», — рассказал специалист.

По его словам, необходимость сдавать два ПЦР-теста после возвращения из-за границы продиктована тем, что возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты.

«Два теста дают большую вероятность увидеть объективную картину: заболел человек или нет», — рассказал специалист.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном.

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