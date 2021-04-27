В России за сутки выявили 8053 новых случая COVID-19

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Число выявленных случаев коронавируса в России увеличилось за сутки на 8053 и достигло 4 779 425, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.
В России за сутки выявили 8053 новых случая COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 392 и достигло 108 980.

Также за сутки вылечились 8039 человек, всего за время пандемии выздоровели 4 402 678 пациентов.

Накануне сообщалось, что в России зафиксировали 8803 случая заболевания коронавирусной инфекцией, после прохождения лечения выздоровел 6631 человек, 356 пациентов скончались.

Как рассказала 26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова, первый компонент вакцины от коронавируса в России получили уже 11,9 млн граждан.

Оба компонента получили 7,5 млн человек.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.

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