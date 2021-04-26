В России за сутки выявлено 8803 новых случая коронавируса
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За сутки в России скончались 356 пациентов с коронавирусом. За время пандемии умерли 108 588 заболевших COVID-19.
Число вылечившихся от коронавируса за сутки увеличилось на 6631 — до 4 394 639.
Накануне сообщалось, что в России зафиксировали 8780 случаев коронавируса, 332 летальных исхода из-за COVID-19, а выздоровели после прохождения лечения 7540 пациентов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия «практически вышла на определённое плато» по заболеваемости коронавирусом.