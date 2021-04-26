В России за сутки выявлено 8803 новых случая коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8803 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 771 372, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

© РИА Новости

За сутки в России скончались 356 пациентов с коронавирусом. За время пандемии умерли 108 588 заболевших COVID-19. Число вылечившихся от коронавируса за сутки увеличилось на 6631 — до 4 394 639. Накануне сообщалось, что в России зафиксировали 8780 случаев коронавируса, 332 летальных исхода из-за COVID-19, а выздоровели после прохождения лечения 7540 пациентов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия «практически вышла на определённое плато» по заболеваемости коронавирусом.