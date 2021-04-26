В России за сутки выявлено 8803 новых случая коронавируса

Короткая ссылка
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8803 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 771 372, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявлено 8803 новых случая коронавируса
  • © РИА Новости

За сутки в России скончались 356 пациентов с коронавирусом. За время пандемии умерли 108 588 заболевших COVID-19.

Число вылечившихся от коронавируса за сутки увеличилось на 6631 — до 4 394 639.

Накануне сообщалось, что в России зафиксировали 8780 случаев коронавируса, 332 летальных исхода из-за COVID-19, а выздоровели после прохождения лечения 7540 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия «практически вышла на определённое плато» по заболеваемости коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить