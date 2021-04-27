Врач перечислил симптомы повышенного уровня холестерина в крови

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Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, в чём опасность повышенного уровня холестерина в крови и как проявляется заболевание.
Врач перечислил симптомы повышенного уровня холестерина в крови
  • Pixabay

Так называемый плохой холестерин провоцирует развитие атеросклероза. Риски, связанные с его повышением в крови, нередко возрастают благодаря тому, что заметить изменение этого показателя без анализов очень сложно, отметил Георгий Сапего в беседе с радио Sputnik.

«Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьёзно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног», — уточнил он.

Насколько велики риски для конкретного пациента с повышенным уровнем холестерина, может определить кардиолог с помощью специальных таблиц, уточнил специалист.

«От атеросклероза нельзя избавиться. Его можно замедлить, но вылечить не получится», — предупреждает врач.

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