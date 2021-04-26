Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения в Средиземном море
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Манёвры организованы в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
По легенде учения, экипаж отработал эпизод по прикрытию в пункте материально-технического обеспечения от налёта авиации условного противника.
Условные цели были обнаружены и ликвидированы.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.