Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения в Средиземном море

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне. Занятия прошли в Тартусе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Манёвры организованы в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

По легенде учения, экипаж отработал эпизод по прикрытию в пункте материально-технического обеспечения от налёта авиации условного противника.

Условные цели были обнаружены и ликвидированы.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.