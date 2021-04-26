В Кремле прокомментировали включение «Медузы» в реестр СМИ-иноагентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение добавить зарегистрированное в Латвии издание «Медуза»* в реестр СМИ-иноагентов.

«Принято решение законное, которое объявило «Медузу» иноагентом», — сказал он.

На уточняющий вопрос, есть ли в Кремле понимание, почему именно это СМИ признали иноагентом, Песков ответил, что предлагает в данном случае «руководствоваться принятыми решениями».

Ранее Минюст внёс интернет-издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В сентябре 2018 года RT опубликовал материал об иностранном финансировании «Медузы».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.