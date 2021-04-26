Мурашко назвал возможные сроки регистрации «Спутника Лайт»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

«Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать», — приводит РИА Новости ответ Мурашко на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили набор добровольцев для испытаний «Спутника Лайт».

Согласно данным на 26 апреля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8803 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 771 372.