Мурашко назвал возможные сроки регистрации «Спутника Лайт»

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Мурашко назвал возможные сроки регистрации «Спутника Лайт»
  • © РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

«Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать», — приводит РИА Новости ответ Мурашко на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили набор добровольцев для испытаний «Спутника Лайт».

Согласно данным на 26 апреля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8803 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 771 372.

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