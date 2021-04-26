Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на стационарном лечении

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей при российском парламенте назвал число пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.

Он сообщил, что «более 310 тыс. сейчас получают медицинскую помощь по вопросам COVID-19 и подозрению на новую коронавирусную инфекцию».

«Почти 110 тыс. человек находятся сейчас на стационарном лечении», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Согласно данным на 26 апреля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8803 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 771 372.

Также сообщалось, что в России за сутки проведено 262 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции.