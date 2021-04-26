В России за сутки проведено 262 тысячи тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 262 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 262 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 апреля остаются 515 772 человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что всего в России проведено свыше 128 млн тестов на коронавирус.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций объявит о роботе-конвейере, который будет проводить 300 тестов на коронавирус в час.