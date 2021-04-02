В РФПИ рассказали о роботе-конвейере для производства тестов на COVID-19

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявит о роботе-конвейере, который будет производить 300 тестов на коронавирус в час.
В РФПИ рассказали о роботе-конвейере для производства тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала», — сказал он.

Дмитриев добавил, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий.

Ранее РФПИ договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) о производстве более 100 млн доз в год вакцины «Спутник V».

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