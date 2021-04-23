В Госдуме поддержали идею упростить покупку недвижимости за маткапитал

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки.
В Госдуме поддержали идею упростить покупку недвижимости за маткапитал
  • РИА Новости

Как отметила депутат, она бы поддержала эту инициативу.

«Сегодня уже многие цели, для которых может использоваться материнский капитал, не предполагают ожидания исполнения ребёнку трёх лет. Например, можно получить поддержку по адаптацию детей-инвалидов с первого дня жизни, сразу после получения маткапитала... Вполне логично разрешить и на эти цели расходовать материнский капитал уже сразу с момента рождения ребёнка», — пояснила она. 

По мнению Бессараб, данная позиция не противоречит «сегодняшнему духу и смыслу закона».

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. 

Подробнее — в материале RT.

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