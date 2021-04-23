За сутки в России выявлено 8840 случаев коронавируса

В течение суток в России выявили 8840 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8996 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 4 744 961 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 398 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 397 пациентов. Общее число летальных исходов — 107 501.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 371 214 пациентов. За сутки выздоровели 9407 человек, накануне — 8934.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране стабилизируется.