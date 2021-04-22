В Татарстане прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 215 133 человека, в том числе за последние сутки — 5502.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Второй компонент вакцины получил 129 061 житель.

Записаться на прививку можно через единый портал госуслуг России, портал государственных и муниципальных услуг Татарстана, единый номер 122, при обращении в МФЦ, при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.