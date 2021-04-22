Медведев призвал оперативно выполнить поручения из послания Путина
- РИА Новости
«Наша задача с вами общая — выполнить те поручения, которые были поставлены президентом, максимально быстро и эффективно, вести работу над законодательным обеспечением послания», — цитирует РИА Новости заявление Медведева в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии «Единая Россия».
Как отметил Медведев, этот документ определяет жизнь государства и общества на ближайшую перспективу.
Он добавил, что перед всеми органами власти поставлены «важные задачи, связанные с эффективным развитием экономики страны, социальной сферы, обеспечением обороны и безопасности государства».
Ранее Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил согласие с выводами, сделанными Путиным в послании Федеральному собранию.