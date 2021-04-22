Лукашенко прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
- РИА Новости
Он отметил, что послание президента — «всегда большой труд».
«Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании, — именно человек. Проблемы одинаковые», — отметил Лукашенко на встрече с Путиным в Москве.
По его словам, Белоруссия также считает приоритетом поддержку многодетных семей.
Ранее журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар заявил, что послание Путина Федеральному собранию стало «манифестом нового мира».
В ходе послания Путин, в частности, поручил принять дополнительные меры поддержки семей и беременных женщин, оказавшихся в трудном материальном положении.
Он также прокомментировал ряд внешнеполитических вопросов, в том числе сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии.