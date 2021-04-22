Турецкий журналист оценил послание Путина Федеральному собранию

Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является «манифестом нового мира».

Перевод оригинальной публикации Sabah приводит ИноСМИ.

В статье говорится, что «внимание всего мира было приковано к речи Путина».

По словам автора, президент России, «как и ожидалось, сыпал ультиматумами в адрес Запада».

Он также напомнил, что Путин, характеризуя политику Запада, сделал отсылку к произведению Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

«Этот выпад Путина в адрес бандитского Запада носит характер манифеста нового мира со всех точек зрения», — считает журналист.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал жёсткий ответ, если кто-то захочет сжечь мосты в отношениях с Россией.