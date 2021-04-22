Турецкий журналист оценил послание Путина Федеральному собранию
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Перевод оригинальной публикации Sabah приводит ИноСМИ.
В статье говорится, что «внимание всего мира было приковано к речи Путина».
По словам автора, президент России, «как и ожидалось, сыпал ультиматумами в адрес Запада».
Он также напомнил, что Путин, характеризуя политику Запада, сделал отсылку к произведению Редьярда Киплинга «Книга джунглей».
«Этот выпад Путина в адрес бандитского Запада носит характер манифеста нового мира со всех точек зрения», — считает журналист.
Ранее сообщалось, что Путин пообещал жёсткий ответ, если кто-то захочет сжечь мосты в отношениях с Россией.