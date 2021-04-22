Турецкий журналист оценил послание Путина Федеральному собранию

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Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является «манифестом нового мира».
Турецкий журналист оценил послание Путина Федеральному собранию
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Перевод оригинальной публикации Sabah приводит ИноСМИ.

В статье говорится, что «внимание всего мира было приковано к речи Путина».

По словам автора, президент России, «как и ожидалось, сыпал ультиматумами в адрес Запада».

Он также напомнил, что Путин, характеризуя политику Запада, сделал отсылку к произведению Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

«Этот выпад Путина в адрес бандитского Запада носит характер манифеста нового мира со всех точек зрения», — считает журналист.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал жёсткий ответ, если кто-то захочет сжечь мосты в отношениях с Россией.

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