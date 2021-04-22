Школьники из Москвы стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по астрономии

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии завершился в Самаре. Трое участников из Москвы набрали больше всего баллов и были признаны абсолютными победителями в своих параллелях.

© Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства. Лучшим среди девятиклассников стал Егор Житко из Курчатовской школы, среди десятиклассников — Елисей Жданов из физико-математической школы №2007, среди одиннадцатиклассников — Данила Шкиндеров из школы №57. В общей сложности сборная столицы завоевала 13 дипломов победителей и 36 дипломов призёров. К настоящему времени прошли заключительные этапы олимпиады по 14 предметам. Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.