Школьники из Москвы стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по астрономии

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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии завершился в Самаре. Трое участников из Москвы набрали больше всего баллов и были признаны абсолютными победителями в своих параллелях.
Школьники из Москвы стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по астрономии
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Лучшим среди девятиклассников стал Егор Житко из Курчатовской школы, среди десятиклассников — Елисей Жданов из физико-математической школы №2007, среди одиннадцатиклассников — Данила Шкиндеров из школы №57.

В общей сложности сборная столицы завоевала 13 дипломов победителей и 36 дипломов призёров.

К настоящему времени прошли заключительные этапы олимпиады по 14 предметам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.

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