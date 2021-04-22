Школьники из Москвы стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по астрономии
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Об этом сообщает портал мэра и правительства.
Лучшим среди девятиклассников стал Егор Житко из Курчатовской школы, среди десятиклассников — Елисей Жданов из физико-математической школы №2007, среди одиннадцатиклассников — Данила Шкиндеров из школы №57.
В общей сложности сборная столицы завоевала 13 дипломов победителей и 36 дипломов призёров.
К настоящему времени прошли заключительные этапы олимпиады по 14 предметам.
Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.