На «Госуслугах» могут запустить сервис продажи субсидируемых авиабилетов

На портале госуслуг может до конца года заработать сервис по продаже субсидируемых авиабилетов, сообщил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Илья Белавинцев.

«Проводится работа… по имплементированию продажи субсидированных билетов в ресурс «Госуслуги». Мы с коллегами эту тему прорабатываем, чтобы у нас к концу года эта возможность появилась», — приводит его заявление в ходе выступления в Совете Федерации ТАСС.

По словам Ильи Белавинцева, в Минтрансе создан специальный департамент цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на портале госуслуг запустят такие сервисы, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн» и «Рождение ребёнка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн».

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 года обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.