На «Госуслугах» могут запустить сервис продажи субсидируемых авиабилетов

Короткая ссылка
На портале госуслуг может до конца года заработать сервис по продаже субсидируемых авиабилетов, сообщил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Илья Белавинцев.
На «Госуслугах» могут запустить сервис продажи субсидируемых авиабилетов
  • РИА Новости

«Проводится работа… по имплементированию продажи субсидированных билетов в ресурс «Госуслуги». Мы с коллегами эту тему прорабатываем, чтобы у нас к концу года эта возможность появилась», — приводит его заявление в ходе выступления в Совете Федерации ТАСС.

По словам Ильи Белавинцева, в Минтрансе создан специальный департамент цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на портале госуслуг запустят такие сервисы, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн» и «Рождение ребёнка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн».

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 года обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить