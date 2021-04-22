Госдума приняла закон о совершенствовании системы регистрации недвижимости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в третьем чтении принят закон, упрощающий процедуры покупки и продажи недвижимости, а также защищающий права граждан в этой сфере.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Речь идёт в том числе о запрете сайтов, программ и приложений, которые под видом официального органа — Росреестра — торгуют сведениями из ЕГРН», — уточнил Володин.

Кроме того, законопроект позволяет гражданам упростить реестровые операции с недвижимостью.

«Все документы можно будет подавать в Росреестр в электронном виде и не тратить время на поход в МФЦ с кипой бумаг», — пояснил спикер.

Отмечается, что закон содержит «обширные изменения по совершенствованию системы государственной регистрации недвижимости и направлен на повышение качества и доступности госуслуг по осуществлению государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав».