Госдума приняла закон о совершенствовании системы регистрации недвижимости
- АГН «Москва»
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Речь идёт в том числе о запрете сайтов, программ и приложений, которые под видом официального органа — Росреестра — торгуют сведениями из ЕГРН», — уточнил Володин.
Кроме того, законопроект позволяет гражданам упростить реестровые операции с недвижимостью.
«Все документы можно будет подавать в Росреестр в электронном виде и не тратить время на поход в МФЦ с кипой бумаг», — пояснил спикер.
Отмечается, что закон содержит «обширные изменения по совершенствованию системы государственной регистрации недвижимости и направлен на повышение качества и доступности госуслуг по осуществлению государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав».