В МИД России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Лукашенко

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В МИД России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Лукашенко
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из КГБ Белоруссии задержали в Москве двух человек, готовивших государственный переворот в республике и физическое устранение белорусского лидера.

«Расследование ведётся по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США — это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии.

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