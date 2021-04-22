Эксперт рассказала о мерах профилактики COVID-19

Доктор биологических наук профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер рассказала о мерах профилактики COVID-19.

«Разработаны вакцины с хорошим профилем безопасности, использование которых позволяет себя обезопасить. Вторым способом являются маски и перчатки, но это лишь дополнение к вакцинации», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, важно укреплять иммунитет, для чего необходимо вести здоровый образ жизни. Рекомендуется высыпаться, следить за питанием.

Как подчеркнула Гизингер, нежелательно принимать антибиотики без назначения врача.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.