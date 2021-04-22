Суд арестовал задержанного в Севастополе по подозрению в шпионаже россиянина

В пресс-службе крымского управления ФСБ заявили, что Ленинский районный суд Севастополя отправил под стражу россиянина, которого ранее задержали по подозрению в передаче Украине сведений о деятельности Черноморского флота.

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на спецслужбу.

«Ленинский районный суд города Севастополя избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца», — отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Севастополе был задержан россиянин, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.