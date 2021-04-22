Роспотребнадзор изъял 33 тонны некачественного алкоголя в 2020 году

Роспотребнадзор изъял 33 т не соответствующего нормам алкоголя в 2020 году. Об этом сообщается на сайте службы.

«За 2020 год Роспотребнадзором по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных веществ было исследовано около 65 тыс. проб алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по санитарно-химическим показателям не соответствующих установленным требованиям проб не обнаружено.

Специалисты заявили, что около 1% проб не соответствовали требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям.

«По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1450 партий объёмом 33 т алкогольной продукции», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в России в январе — феврале 2021 года наибольшее количество изъятий нелегального этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции пришлось на регионы Сибирского, Центрального и Южного федеральных округов.