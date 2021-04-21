Психолог рассказала, что делать в случае угроз ребёнку от сверстников в школе

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Психолог Наталья Наумова рассказала, что делать в случае угроз ребёнку от сверстников в школе.
Психолог рассказала, что делать в случае угроз ребёнку от сверстников в школе
  • РИА Новости

«Подросткам очень важно чувствовать себя сильными и значимыми, для этого они объединяются в группы. Иногда они объединяются в группы не потому, что они согласны с мнением, а для того, чтобы не быть слабым. В группах есть лидер. Если лидер обижен на какого-то ребёнка, у него есть идея, почему против этого человека нужно ополчиться», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, в России много организаций, которые защищают человека, и ребёнка можно защищать на тех же основаниях, что и взрослого.

Ранее председатель Национального родительского комитета России, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с буллингом.

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