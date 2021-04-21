Для организаторов и персонала ПМЭФ организовали 17 прививочных пунктов

Для организаторов и персонала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) организовали 17 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

Также организовано 14 мобильных пунктов.

Как заявил вице-губернатор Олег Эргашев, вакцинация представителей турбизнеса, организаторов питания, сотрудников учреждений культуры, руководства гостиниц поможет сформировать массовый иммунитет среди участников ПМЭФ.

«Около 200 организаций обеспечивают иммунизацию сотрудников от коронавируса самостоятельно. В случае необходимости для них предусмотрены ещё десять прививочных пунктов. Иммунизация сотрудников 12 учреждений культуры организована в мобильном пункте вакцинации в Михайловском театре», — добавили в администрации Петербурга.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в деловую программу ПМЭФ-2021 вошло более 100 мероприятий.