Для организаторов и персонала ПМЭФ организовали 17 прививочных пунктов

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Для организаторов и персонала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) организовали 17 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19.
Для организаторов и персонала ПМЭФ организовали 17 прививочных пунктов
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

Также организовано 14 мобильных пунктов.

Как заявил вице-губернатор Олег Эргашев, вакцинация представителей турбизнеса, организаторов питания, сотрудников учреждений культуры, руководства гостиниц поможет сформировать массовый иммунитет среди участников ПМЭФ.

«Около 200 организаций обеспечивают иммунизацию сотрудников от коронавируса самостоятельно. В случае необходимости для них предусмотрены ещё десять прививочных пунктов. Иммунизация сотрудников 12 учреждений культуры организована в мобильном пункте вакцинации в Михайловском театре», — добавили в администрации Петербурга.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в деловую программу ПМЭФ-2021 вошло более 100 мероприятий.

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