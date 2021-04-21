В мэрии Евпатории прошли обыски, сообщил глава администрации Роман Тихончук.

Обыски проходили с 14:00 в кабинетах здания администрации и в Департаменте имущественных и земельных отношений, отметил он.

«Сотрудники правоохранительных органов забрали наших сотрудников — это два замглавы администрации, начальник и сотрудник Департамента имущественных и земельных отношений — и повезли на допрос», — цитирует Тихончука РИА Новости.

15 апреля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в кабинетах двух его заместителей провели обыски сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.