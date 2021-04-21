В мэрии Евпатории прошли обыски

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В мэрии Евпатории прошли обыски, сообщил глава администрации Роман Тихончук.
В мэрии Евпатории прошли обыски
  • © РИА Новости / Алексей Павлишак

Обыски проходили с 14:00 в кабинетах здания администрации и в Департаменте имущественных и земельных отношений, отметил он.

«Сотрудники правоохранительных органов забрали наших сотрудников — это два замглавы администрации, начальник и сотрудник Департамента имущественных и земельных отношений — и повезли на допрос», — цитирует Тихончука РИА Новости. 

15 апреля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в кабинетах двух его заместителей провели обыски сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

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