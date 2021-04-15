Мэр Геленджика сообщил об обысках у его заместителей и помощника

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Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в кабинетах двух его заместителей проводят обыски сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Мэр Геленджика сообщил об обысках у его заместителей и помощника
  • © Страница Алексея Богодистова в Instagram

«Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника», — написал мэр в Telegram.

25 марта Майкопский городской суд арестовал до 23 мая мэра Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

Полномочия Гетманова досрочно прекращены.

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