Минтруд рассказал об увеличенных больничных для родителей

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Министерство труда и социальной защиты сообщило, что увеличение размеров больничных для родителей детей до семи лет потребует дополнительно более 4 млрд рублей.
Минтруд рассказал об увеличенных больничных для родителей
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В ведомстве рассказали, что увеличенные больничные смогут получать более 1,5 млн родителей.

«Увеличение размеров пособий по временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет включительно потребует дополнительно свыше 4 миллиардов рублей», — заявили в министерстве.

Отмечается, что согласно общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

В Минтруде рассказали, что родители детей до семи лет включительно смогут рассчитывать на 100% среднего заработка во время больничного по уходу за ребёнком, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц, вне зависимости от трудового стажа.

Также в пресс-службе Минтруда сообщили, что заявление на выплаты на детей от восьми до 16 лет одинокие родители смогут оформить дистанционно на «Госуслугах».

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