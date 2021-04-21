Минтруд сообщил детали оформления выплат на детей из неполных семей

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Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет одинокие родители смогут оформить дистанционно на «Госуслугах», сообщили в пресс-службе Минтруда.
Минтруд сообщил детали оформления выплат на детей из неполных семей
  • РИА Новости

«Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5650 рублей на ребёнка ежемесячно — это половина регионального прожиточного минимума на детей. Оформить его можно будет дистанционно — на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений, отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин объявил о введении дополнительных мер поддержки семьям с доходом ниже прожиточного минимума на детей от 8 до 16 лет включительно.

Выплата для детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущих в неполных семьях, будет назначена с 1 июля 2021 года.

В ходе послания Федеральному собранию Путин также предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

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