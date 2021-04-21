Фитнес-тренер рассказал, как прийти в форму к лету

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Фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский рассказал, как прийти в форму к лету.
Фитнес-тренер рассказал, как прийти в форму к лету
  • © Andrey Arkusha / Russian Look
  • globallookpress.com

В беседе с ФАН он заявил, что любые подготовки к сезону должны быть безопасными для здоровья.

«Если нет никаких отклонений по гормонам, аллергическим реакциям, связанных с лишним весом, человек может увеличить количество шагов в течение дня. Нужно просто начать ходить, внести в свой обычный распорядок дня больше активности и отслеживать тенденцию изменений», — сказал эксперт.

По его мнению, в день нужно делать от 10 тыс. до 15 тыс. шагов.

Милославский также советует обратить особое внимание на питание, которое должно быть правильным.

«Не стоит урезать жиры или углеводы — это может привести к серьёзным последствиям для организма. Пускай человек питается максимально правильно: крупы, рыба, мясо, яйцо, фрукты», — пояснил он.

Эксперт посоветовал отказаться от фастфуда и сладкой газированной воды.

Ранее НСН сообщала, что организации индустрии спорта и красоты в Москве, показавшие рост выручки в феврале 2021 года, продолжили наращивать обороты в марте.

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