Фитнес-тренер рассказал, как прийти в форму к лету
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В беседе с ФАН он заявил, что любые подготовки к сезону должны быть безопасными для здоровья.
«Если нет никаких отклонений по гормонам, аллергическим реакциям, связанных с лишним весом, человек может увеличить количество шагов в течение дня. Нужно просто начать ходить, внести в свой обычный распорядок дня больше активности и отслеживать тенденцию изменений», — сказал эксперт.
По его мнению, в день нужно делать от 10 тыс. до 15 тыс. шагов.
Милославский также советует обратить особое внимание на питание, которое должно быть правильным.
«Не стоит урезать жиры или углеводы — это может привести к серьёзным последствиям для организма. Пускай человек питается максимально правильно: крупы, рыба, мясо, яйцо, фрукты», — пояснил он.
Эксперт посоветовал отказаться от фастфуда и сладкой газированной воды.
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