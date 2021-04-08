В Москве прокомментировали ситуацию в индустрии спорта и красоты

Организации индустрии спорта и красоты в Москве, показавшие рост выручки в феврале 2021 года, продолжили наращивать обороты в марте.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В I квартале оборот предприятий данной сферы достиг 10,7 млрд рублей, что на 1,1% больше по сравнению с мартом 2020-го (во время введения ограничений, связанных с COVID-19).

В марте спортивные организации увеличили выручку на 17,6% (до 4 млрд рублей) по сравнению с февралём, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приближающийся летний сезон и возвращение к привычному потребительскому поведению по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, позволили фитнес-центрам увеличить свою выручку до 1 млрд рублей — на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем», — сказал он.

По его словам, обороты магазинов спортивных товаров и оборудования выросли в марте до 1,3 млрд рублей — на 13,1% по отношению к февралю.

Из данных Московского аналитического центра следует, что оборот предприятий в индустрии красоты в I квартале 2021 года превысил на 1,1% показатель 2020 года, достигнув 10,7 млрд рублей.

«Траты москвичей в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23% — до 4,25 млрд рублей. Повышенным спросом в первый месяц весны пользовались также косметика и парфюмерия в том числе благодаря празднованию 8 Марта», — сообщил глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он добавил, что выручка розничных магазинов, торгующих косметикой и парфюмерией, выросла за минувший месяц на 20,3% по отношению к февралю и достигла 8,9 млрд рублей.

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