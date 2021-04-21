Путин рассказал о доле современного оружия в ядерной триаде России

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Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде страны в 2021 году превысит 88%.
Путин рассказал о доле современного оружия в ядерной триаде России
  • РИА Новости

Он отметил, что к 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит почти 76%.

По его словам, это очень хороший показатель.

«А в ядерной триаде (доля современного оружия и техники. — RT) уже в этом году превысит 88%», — заявил президент.

Также Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон».

В ноябре 2020 года вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что укрепление ядерной триады является приоритетом для оборонной сферы России, никаких импортных решений в этой отрасли быть не может.

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