Борисов рассказал об укреплении ядерной триады России

Укрепление ядерной триады является приоритетом для оборонной сферы России, никаких импортных решений в этой отрасли быть не может, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире «Россия 1».

Так он прокомментировал выполнение гособоронзаказа по укреплению ядерной триады.

«Это самый приоритет наш, здесь не может быть даже и предпосылки для срыва. За этим очень тщательно смотрим, это наша и, в общем-то, мировая безопасность. Поэтому здесь всё нормально, не беспокойтесь», — приводит его слова РИА Новости.

Борисов подтвердил, что системы управления российскими ядерными силами «стопроцентно отечественные».

«Здесь никаких не может быть импортных решений. Здесь должна быть стопроцентная гарантия доведения сигнала боевого управления, поэтому это только отечественные решения», — подчеркнул он, добавив, что производственных мощностей в стране хватает.

В конце 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении воздушной части ядерной триады России за счёт обновления и модернизации техники.

Как заявил российский президент Владимир Путин, Россия будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы.