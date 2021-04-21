Мурашко заявил о планах вакцинировать 60% населения России до августа

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения планирует привить от коронавируса 60% населения страны до августа 2021 года.
Мурашко заявил о планах вакцинировать 60% населения России до августа
  • globallookpress.com

«Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% (населения России. — RT) до августа», — цитирует ТАСС главу Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что к ноябрю вакцину от коронавируса получат 70% населения России.

Также иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить