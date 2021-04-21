Мурашко заявил о планах вакцинировать 60% населения России до августа

Министерство здравоохранения планирует привить от коронавируса 60% населения страны до августа 2021 года.

«Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% (населения России. — RT) до августа», — цитирует ТАСС главу Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что к ноябрю вакцину от коронавируса получат 70% населения России.

Также иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.