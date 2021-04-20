Гинцбург допустил вакцинацию 70% населения России к ноябрю

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Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что к ноябрю вакцину от коронавируса получат 70% населения России.
Гинцбург допустил вакцинацию 70% населения России к ноябрю
  • РИА Новости

«Если всю иммунобиологическую промышленность мировую задействовать на выпуск любого одного вакцинного препарата (допустим, «Спутника V»), то в течение года все производственные мощности Соединённых Штатов, Европы, Азии, Российской Федерации смогут выпустить 12%, от силы 15% от необходимого количества вакцинного препарата», — приводит ТАСС его слова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Гинцбург заявил, что для вакцинации около 70% населения к ноябрю необходимо «работать по всем направлениям».

Ранее в центре Гамалеи сообщили, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.

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