В Кировской области оценили темпы вакцинации от COVID-19

В Минздраве Кировской области оценили темпы вакцинации от COVID-19. Новые прививочные пункты будут работать в школах и на крупных предприятиях.

Об этом сообщает progorod43.

«Мы понимаем, что педагогический состав и персонал школ входят в группу риска по заболеванию COVID-19. Поэтому до начала летней оздоровительной кампании необходимо обеспечить максимальный охват вакцинацией персонала лагерей дневного пребывания всех школ региона. Их 446», — заявил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов на совещании по поводу прививочной кампании.

Кроме того, до 23 апреля главы муниципальных образований должны провести работу с главами крупных предприятий по запуску мобильных пунктов вакцинации. С 22 апреля будет организована работа трёх выездных прививочных пунктов на Театральной площади в Кирове.

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