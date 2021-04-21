Силуанов оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей

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Министр финансов России Антон Силуанов оценил реализацию мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, в 400 млрд рублей.
Силуанов оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей
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«На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых — порядка 270 млрд рублей — это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей — это в следующем году», — цитирует его РИА Новости.

В частности, около 170 млрд рублей потребуется для выплат школьникам к началу учебного года.

«Это не несёт инфляционные риски, это всё будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», — уточнил Силуанов.

По его словам, средства для реализации всех предложенных инициатив подсчитаны и имеются.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

Кроме того, глава государства призвал законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.

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