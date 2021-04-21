Экономист заявил о серьёзном значении предложенных Путиным мер поддержки

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT меры социальной поддержки, предложенные Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Беляев подчеркнул, что введение таких мер поддержки, как выплаты беременным женщинам в сложных условиях, а также выплаты на детей из неполных семей будет иметь серьёзное значение.

«Правильно, что эта поддержка направлена на детей, которые являются нашим будущим, которые должны расти в таких условиях, когда они могут набираться знаний, быть более здоровыми за счёт более комфортных условий жизни, питания и здравоохранения, и это залог нашей будущей жизни. Конечно, это немалая поддержка. Здесь важный, ключевой момент — что это будет ежемесячная, а не разовая выплата», — пояснил экономист.

Комментируя предложение Путина выплатить семьям со школьниками по 10 тыс. рублей единовременно, специалист добавил, что это необходимо для подготовки детей к школе.

«Для того чтобы дети не ощущали какое-то социальное неравенство, чтобы они могли комфортно себя чувствовать в коллективе. Что касается такой поддержки, мы должны понимать, что это именно поддержка, это не полное обеспечение, что это не замена, как некоторые думают, когда начинают подвергать критике эти суммы», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.