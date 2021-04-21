Психолог рассказал, как избежать профессионального выгорания

Психолог Александр Кичаев рассказал, как избежать профессионального выгорания.

«Работа для человека является либо способом самореализации, либо способом существования и заработка. Выгорание наступает, если человеку не удаётся достигнуть творческих высот либо его зарплатные ожидания не оправдываются», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его мнению, в обоих случаях не нужно торопиться с увольнением.

Как пояснил Кичаев, если есть ощущение, что человек занимается не своим делом, нужно просто попробовать увидеть в этом новые смыслы.

«Может, перейти на другие уровни профессионального мастерства и компетенций. Если он рассчитывал на большие деньги, то просто нужно определиться в приоритетах», — сказал эксперт.

Он добавил, что в любом случае работа должна приносить удовольствие.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое международной компанией Hays совместно с сервисом «Хабр Карьера» и FutureToday, сообщала, что 75% профессионалов в 2020 году испытывали синдром выгорания или сталкивались с выгоранием среди коллег и знакомых.