На Ставрополье оценили объёмы тестирования на коронавирус

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что объём тестирования в регионе остаётся на очень высоком уровне.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Объём исследований на COVID-19 ежедневно составляет свыше 6 тыс. тестов. За весь период протестированы уже около 1 млн 649 тыс. человек», — уточнил Владимир Владимиров.

За прошедшие сутки подтвердилось ещё 94 диагноза. Губернатор подчеркнул, что всем заболевшим оказывается необходимая помощь.

За всё время пандемии коронавирус был выявлен у 52 тыс. жителей Ставрополья. Выздоровели почти 42,3 тыс. человек.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.