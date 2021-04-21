На Ставрополье оценили объёмы тестирования на коронавирус
- AFP
Об этом сообщает pobeda26.ru.
«Объём исследований на COVID-19 ежедневно составляет свыше 6 тыс. тестов. За весь период протестированы уже около 1 млн 649 тыс. человек», — уточнил Владимир Владимиров.
За прошедшие сутки подтвердилось ещё 94 диагноза. Губернатор подчеркнул, что всем заболевшим оказывается необходимая помощь.
За всё время пандемии коронавирус был выявлен у 52 тыс. жителей Ставрополья. Выздоровели почти 42,3 тыс. человек.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.