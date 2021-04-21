Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке

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Во Владивостоке организовали проверку по факту инцидента в одной из городских школ, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу. Об этом проинформировали в прокуратуре.
Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке
  • РИА Новости

«В связи с произошедшим конфликтом между учащимися одной из школ города Владивостока, в результате которого трое подростков 2005 и 2006 г. р. избили семиклассника, прокуратура Лениского района города Владивостока организовала проверку», — говорится в сообщении.

Как уточняется, группа школьников напала на сверстника и избила его, сломав мальчику скуловую кость.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Тюменской области была начата доследственная проверка в связи с сообщениями об избиении девочки у школы.

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