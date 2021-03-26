В Тюменской области проверяют сообщения об избиении девочки у школы

В Тюменской области начата доследственная проверка в связи с сообщениями об избиении девочки у школы.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По информации, которая в данный момент проверяется следователями, школьницу избили во дворе учебного заведения пятеро учеников. Девочка была доставлена в ОКБ №2 города Тюмени.

В настоящее время проводятся опросы участников конфликта, руководства школы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее руководитель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» прокомментировала конфликты в школах.