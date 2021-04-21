Адвокат сообщил о задержании Любови Соболь в Москве

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Полицейские задержали в Москве юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Любовь Соболь, сообщил её адвокат Владимир Воронин.
Адвокат сообщил о задержании Любови Соболь в Москве
  • РИА Новости

«Мне позвонила Любовь, сказала, что её задержали сотрудники в форме», — сказал защитник РИА Новости.

Причины задержания пока не сообщаются.

Ранее мировой суд вынес приговор в отношении Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Ей дали год исправительных работ условно.

До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции. Позднее ей заменили меру пресечения на запрет определённых действий.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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