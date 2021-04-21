Адвокат сообщил о задержании Любови Соболь в Москве
- РИА Новости
«Мне позвонила Любовь, сказала, что её задержали сотрудники в форме», — сказал защитник РИА Новости.
Причины задержания пока не сообщаются.
Ранее мировой суд вынес приговор в отношении Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Ей дали год исправительных работ условно.
До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции. Позднее ей заменили меру пресечения на запрет определённых действий.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.