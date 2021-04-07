В Москве суд изменил меру пресечения Любови Соболь

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Мосгорсуд изменил меру пресечения юристу ФБК* Любови Соболь с домашнего ареста на запрет определённых действий по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции в Москве.
В Москве суд изменил меру пресечения Любови Соболь
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

«Изменили домашний арест на запрет определённых действий Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу», — заявил он.

По версии следствия, в связи с призывами обвиняемых люди, включая больных коронавирусной инфекцией COVID-19, посетили несогласованную акцию 23 января и «создали угрозу массового заболевания». Обвиняемым вменяется подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК России). Большинство фигурантов были помещены под домашний арест. 

22 января Симоновский суд Москвы назначил Соболь административный штраф в размере 250 тыс. рублей в связи с её призывами участвовать в несанкционированной акции 23 января.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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