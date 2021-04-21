В московском Музее Победы стартовал квест для школьников «Подвиг народа»

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Историко-образовательный квест для школьников «Подвиг народа» стартовал в Музее Победы в Москве.
В московском Музее Победы стартовал квест для школьников «Подвиг народа»
  • © Mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Квест пройдёт на экспозиции «Подвиг народа» среди трёхмерных масштабных диорам и исторических декораций. Команды участников будут реконструировать эпизоды Великой Отечественной войны, взяв на себя роль защитников Брестской крепости, участников штурма Рейхстага или работников заводских цехов.

Проводиться квест будет четыре раза в неделю до конца мая, принять участие в нём смогут около 500 школьников в день. Планируется, что после летних каникул он будет возобновлён до конца учебного года.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии стартовал региональный этап всероссийского конкурса сочинений о Великой Отечественной войне «Без срока давности».

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