В московском Музее Победы стартовал квест для школьников «Подвиг народа»

Историко-образовательный квест для школьников «Подвиг народа» стартовал в Музее Победы в Москве.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Квест пройдёт на экспозиции «Подвиг народа» среди трёхмерных масштабных диорам и исторических декораций. Команды участников будут реконструировать эпизоды Великой Отечественной войны, взяв на себя роль защитников Брестской крепости, участников штурма Рейхстага или работников заводских цехов.

Проводиться квест будет четыре раза в неделю до конца мая, принять участие в нём смогут около 500 школьников в день. Планируется, что после летних каникул он будет возобновлён до конца учебного года.

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