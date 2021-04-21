В России за сутки выявлен 8271 случай коронавируса
У 12,2% новых заболевших нет симптомов коронавируса.
За сутки скончались 399 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 106 706 человек. Ещё 9644 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в России составило 4 352 873.
Накануне сообщалось о 8164 случаях коронавируса и 379 летальных исходах, связанных с COVID-19. После выздоровления выписали 9631 человека.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что к ноябрю вакцину от коронавируса получат 70% населения России.
Специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в ходе эфира ФАН оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.