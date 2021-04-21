В «Газпроме» рассказали о векторе направления внешней торговли России

По словам главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, внешнеторговая структура России постепенно сдвигается на восток, открывая новые приоритеты экономического развития.

«Крупнейшим из торговых партнёров России является Китай, двусторонняя торговля с которым превышает $100 млрд», — цитирует ТАСС сообщение Зубкова.

По его словам, Россия уделяет большое внимание развитию «восточного вектора внутренней и внешней политики».

«Важнейшим приоритетом для нашего государства является динамичное развитие дальневосточных регионов нашей страны», — заявил председатель совета директоров.

Он пояснил, что на данной территории существует ряд крупных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, промышленного производства и энергетики, логистики, вследствие чего растут производство и инвестиции на Дальнем Востоке.

Как сообщил Зубкова, «Газпром» реализует несколько крупных энергетических проектов, относящихся к Восточной газовой программе.

«В ближайшее время в Амурской области будет запущен один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов», — отметил он.

Председатель совета директоров уверен, что важнейшей стороной развития дальневосточного региона России является привлечение иностранных инвестиций, углубление торговых, производственных и финансовых связей с азиатскими странами.

Ранее в «Газпроме» заявили о намерении достроить «Северный поток — 2» в 2021 году.