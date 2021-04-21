В «Газпроме» рассказали о векторе направления внешней торговли России

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По словам главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, внешнеторговая структура России постепенно сдвигается на восток, открывая новые приоритеты экономического развития.
В «Газпроме» рассказали о векторе направления внешней торговли России
  • Reuters

«Крупнейшим из торговых партнёров России является Китай, двусторонняя торговля с которым превышает $100 млрд», — цитирует ТАСС сообщение Зубкова.

По его словам, Россия уделяет большое внимание развитию «восточного вектора внутренней и внешней политики».

«Важнейшим приоритетом для нашего государства является динамичное развитие дальневосточных регионов нашей страны», — заявил председатель совета директоров.

Он пояснил, что на данной территории существует ряд крупных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, промышленного производства и энергетики, логистики, вследствие чего растут производство и инвестиции на Дальнем Востоке.

Как сообщил Зубкова, «Газпром» реализует несколько крупных энергетических проектов, относящихся к Восточной газовой программе.

«В ближайшее время в Амурской области будет запущен один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов», — отметил он.

Председатель совета директоров уверен, что важнейшей стороной развития дальневосточного региона России является привлечение иностранных инвестиций, углубление торговых, производственных и финансовых связей с азиатскими странами.

Ранее в «Газпроме» заявили о намерении достроить «Северный поток — 2» в 2021 году.

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