Эксперт прокомментировал расширение программы «Семейная ипотека»

Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв прокомментировал расширение программы «Семейная ипотека» в России.

«Вы берёте ипотеку на квартиру, которая строится, то есть вы ещё не можете туда заехать, ещё не существует дома. Вот эта субсидированная ипотечная ставка, которая сейчас есть, она передаёт деньги застройщику, застройщик уже на эти деньги строит. Залогом у банка является вот эта квартира, которая строится», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, с индивидуальным жилищным строительством происходит примерно то же самое — человек не получает деньги, поскольку у банка есть подрядная организация, юрлицо, которое и строит дом.

«Банк подбирает и аккредитовывает те компании, которые могут, умеют, которые себя показали. То есть ответственность несёт банк за ту компанию, которую они представляют», — пояснил Журавлёв.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

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