В Совфеде оценили идею предоставлять скидки вакцинированным пенсионерам

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT предложение поощрять прошедших вакцинацию от коронавируса пожилых граждан при помощи дополнительных скидок в магазинах и аптеках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предложение московского бизнеса о стимулировании людей старшего поколения прививаться заслуживает внимания.

«Отсутствие прививок для людей старшего возраста может обернуться тяжёлыми последствиями... Я бы уделил внимание шагам, которые могли бы показать старшему поколению риски, угрозы. У старшего поколения полно сопутствующих проблем со здоровьем», — объяснил Рязанский.

По мнению сенатора, в данном случае важно, чтобы пожилые граждане более осознанно подходили к своему здоровью и к пониманию реальной угрозы COVID-19.

«Льготы никогда не будут лишними, люди старшего поколения любят, когда им оказывают дополнительное внимание, но люди должны идти делать прививку не ради этого», — добавил он.

Собянин написал в своём блоге, что поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам московского мэра, программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками: в качестве поощрения пожилые москвичи также могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.