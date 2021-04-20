В Совфеде оценили идею предоставлять скидки вакцинированным пенсионерам

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RT
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT предложение поощрять прошедших вакцинацию от коронавируса пожилых граждан при помощи дополнительных скидок в магазинах и аптеках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предложение московского бизнеса о стимулировании людей старшего поколения прививаться заслуживает внимания.

«Отсутствие прививок для людей старшего возраста может обернуться тяжёлыми последствиями... Я бы уделил внимание шагам, которые могли бы показать старшему поколению риски, угрозы. У старшего поколения полно сопутствующих проблем со здоровьем», — объяснил Рязанский. 

По мнению сенатора, в данном случае важно, чтобы пожилые граждане более осознанно подходили к своему здоровью и к пониманию реальной угрозы COVID-19.

«Льготы никогда не будут лишними, люди старшего поколения любят, когда им оказывают дополнительное внимание, но люди должны идти делать прививку не ради этого», — добавил он.

Собянин написал в своём блоге, что поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам московского мэра, программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками: в качестве поощрения пожилые москвичи также могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.

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