В Совфеде оценили идею предоставлять скидки вакцинированным пенсионерам
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предложение московского бизнеса о стимулировании людей старшего поколения прививаться заслуживает внимания.
«Отсутствие прививок для людей старшего возраста может обернуться тяжёлыми последствиями... Я бы уделил внимание шагам, которые могли бы показать старшему поколению риски, угрозы. У старшего поколения полно сопутствующих проблем со здоровьем», — объяснил Рязанский.
По мнению сенатора, в данном случае важно, чтобы пожилые граждане более осознанно подходили к своему здоровью и к пониманию реальной угрозы COVID-19.
«Льготы никогда не будут лишними, люди старшего поколения любят, когда им оказывают дополнительное внимание, но люди должны идти делать прививку не ради этого», — добавил он.
Собянин написал в своём блоге, что поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.
По словам московского мэра, программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками: в качестве поощрения пожилые москвичи также могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.