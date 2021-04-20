За год донорами в Тюменской области стали более 18 тысяч человек

За 2020 год донорами в Тюменской области стали 18 218 человек. Около 2,8 тыс. жителей впервые сдали кровь или её компоненты.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения.

Всего за прошлый год на областной станции переливания крови провели более 37 тыс. донаций крови и её компонентов. Заготовлено 32 517 литров цельной крови и 16 685 литров плазмы.

С апреля 2020-го станция проводит заготовку антиковидной плазмы. За прошлый год заготовлено более 665 литров.

Ранее, как сообщало Nation News, председатель правления МОБО «Национальный центр социальной помощи» Марина Францева рассказала о льготах для доноров крови.